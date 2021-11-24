У Дніпропетровській області викладач інтернату побив та зґвалтував 13-річну дівчину

За це йому загрожує до п'яти років в'язниці.
В одному з інтернатів на Дніпропетровщині викладач зґвалтував 13-річну дівчину.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася у селищі Саксагань Кам'янського району. Про те, що сталося, в поліцію повідомила бабуся дівчини. Вона розповіла, що чоловік ударив її неповнолітню внучку по обличчю, заклеїв рота липкою стрічкою, після чого зґвалтував.
“Відкрито кримінальне провадження за 156-ою статтею (“Розбещення неповнолітніх”) КК України. Призначено відповідні експертизи”, – наголосила прессекретар Нацполіції області Ганна Старчевська.
Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на строк до п'яти років.
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