У Дніпропетровській області викладач інтернату побив та зґвалтував 13-річну дівчину

У Дніпропетровській області викладач інтернату побив та зґвалтував 13-річну дівчину

За це йому загрожує до п'яти років в'язниці.

В одному з інтернатів на Дніпропетровщині викладач зґвалтував 13-річну дівчину.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася у селищі Саксагань Кам'янського району. Про те, що сталося, в поліцію повідомила бабуся дівчини. Вона розповіла, що чоловік ударив її неповнолітню внучку по обличчю, заклеїв рота липкою стрічкою, після чого зґвалтував.

“Відкрито кримінальне провадження за 156-ою статтею (“Розбещення неповнолітніх”) КК України. Призначено відповідні експертизи”, – наголосила прессекретар Нацполіції області Ганна Старчевська.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на строк до п'яти років.

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