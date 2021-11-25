У Дніпропетровській області водій вантажівки на швидкості втратив керування: фура перекинулася та заблокувала рух

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
У Дніпропетровській області на трасі водій вантажівки втратив керування, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася близько 03:00 на Полтавському шосе поряд із селищем Іванівка. Там водій вантажівки наїхав, за його словами, на вибоїну, втратив управління і перекинувся. На місце події згодом прибули патрульні поліцейські, які провели шоферу медогляд — драгер показав, що чоловік був тверезий.
Подія обійшлася без людських жертв. Однак проїзд на ділянці дороги був заблокований, попередньо, до 10:00. В обставинах ДТП розбираються правоохоронці.
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