У Дніпропетровській області водійка легковика на швидкості вилетіла з дороги: постраждалу дівчину вирізали з авто

У Дніпропетровській області водійка легковика на швидкості вилетіла з дороги: постраждалу дівчину вирізали з авто

Що саме спричинило це, зараз невідомо.

У Кам'янському районі Дніпропетровської області на засніженій трасі сталася дорожньо-транспортна пригода: водійка автомобіля не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася на автодорозі біля селища Осикувате П'ятихатської міської територіальної громади. Там 22-річна водій на швидкості не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.

Внаслідок удару транспортний засіб деформувався — дівчину затиснуло в салоні конструкцією авто. Вирізати її довелося рятувальникам.

“Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували постраждалу дівчину та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до П’ятихатської центральної міської лікарні. На момент виникнення ДТП в салоні легковика знаходилась тільки водійка”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило це, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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