У Дніпропетровській області водійка легковика на швидкості вилетіла з дороги: постраждалу дівчину вирізали з авто

Що саме спричинило це, зараз невідомо.
У Кам'янському районі Дніпропетровської області на засніженій трасі сталася дорожньо-транспортна пригода: водійка автомобіля не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася на автодорозі біля селища Осикувате П'ятихатської міської територіальної громади. Там 22-річна водій на швидкості не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.
Внаслідок удару транспортний засіб деформувався — дівчину затиснуло в салоні конструкцією авто. Вирізати її довелося рятувальникам.
“Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували постраждалу дівчину та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до П’ятихатської центральної міської лікарні. На момент виникнення ДТП в салоні легковика знаходилась тільки водійка”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Що саме спричинило це, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Читайте також:
- У мера Києва Віталія Кличка забрали частину повноважень.
- В Україні другу область перевели до "червоної" зони: де посилюють карантин.
- У центрі Києва перекрито рух через мітинг підприємців: як об'їхати.