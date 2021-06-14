У Дніпропетровській області з водного каналу витягли потопельника

Тіло чоловіка перебувало у воді на відстані одного метра від берега

Недалеко від міста Апостолове Дніпропетровської області з води дістали тіло чоловіка. Трагедія сталася 13 червня. Потопельник перебував від берега на відстані одного метра.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.



Так, тіло чоловіка виявили на поверхні води в каналі Дніпро — Кривий Ріг.



"На місці події рятувальники встановили, що тіло чоловіка, вік якого, імовірно, 50—55 років, перебуває у воді на відстані одного метра від берега. Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту витягли його і передали співробітникам поліції", — відзначили в ДСНС області.



На місці працювали також судово-медичні експерти. Встановлюються всі деталі події.



Нагадаємо, що у Львівській області в озері потонув 37-річний чоловік. Тіло потерпілого в водоймі побачили місцеві жителі, вони самостійно витягли його на берег.

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