У Дніпропетровській області за програмою "Велике будівництво" відкрили 100 нових об'єктів за рік

У Дніпропетровській області за програмою "Велике будівництво" відкрили 100 нових об'єктів за рік

Завдяки будівництву та ремонту дитячих садків створено 500 нових місць для малюків.

Дніпропетровська область стала одним із лідерів виконання програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

В області за 2021 рік здали майже 100 об'єктів соціальної інфраструктури та понад 500 км доріг, пише УНІАН.

"Оновлювали дитсадки та школи. Ремонтували дороги. Будували амбулаторії. Реконструювали стадіони. Придбали сучасне медичне обладнання та нові "швидкі". Продовжуємо працювати", - заявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

Завдяки будівництву та ремонту дитячих садків у Покрові, Старих Кодаках, П'ятихатках та Чкаловому створено 500 нових місць для дітей. Наразі триває будівництво нового садка у Червоногригорівці та ремонт ще трьох у Кривому Розі.

"Усі навчальні заклади проєктують та оснащують з урахуванням потреб дітей з інвалідністю. У Дніпро ОДА називають декілька основних параметрів успішного проєкту: інклюзивність, енергоефективність, сучасний дизайн. Все це – гарантія того, що діти захочуть туди ходити", – йдеться у матеріалі.

Цього року відремонтували Маріїнську гімназію у Дніпрі, а також школи у Петропавлівці, Сурсько-Литовському, Апостоловому та Дніпрі. Розпочали реконструкцію 5 шкіл Кривого Рогу, а також Божедарівської та Лихівської шкіл. Загалом протягом 2021 року створили 2 500 місць для учнів в оновлених школах.

"Ще один цікавий тип об'єктів, які розвивають у Дніпропетровській області – малі групові будинки для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Вони розраховані в середньому на 10 дітей і більше схожі на заміські котеджі, ніж стандартний притулок", - пише ЗМІ.

Такі будинки, що дозволяють створити атмосферу, максимально наближену до сімейної, у 2021 році відкрили у Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному, наступні будують у Васильківці, Петрівці та Вакуловому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні було відкрито понад 150 дитячих садків та 200 нових шкіл.