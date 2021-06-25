У Дніпропетровській області зацвіло і взялося жахливою піною Каховське водосховище: купатися в водоймі небезпечно

Тривале перебування у такій воді загрожує дерматитом.
У Дніпропетровській області поблизу Нікополя зацвіло Каховське водосховище. На поверхні водойми з'явилася неприглядна піна.
Про це повідомляє Дніпро обласний.
Людям такий стан водосховища не до вподоби, а екологи пояснюють, що зелена піна виникла через ціанобактерії, які харчуються фосфатами, що потрапляють у воду.
"Фосфати це не єдиний фактор, який спричиняє ріст ціанобактерій – відсутність природної течії, погодні умови, органіка, яка починає загнивати, те, що з дощами змивається з доріг і, температура води.
Розмноження ціанобактерій призводить до того, що вода втрачає кисень. Це провокує накопичення у ній токсинів", - йдеться у публікації.
Зазначається, що тривале перебування у такій воді загрожує дерматитом, подразненням шкіри та слизових оболонок.
Нагадаємо, що під Одесою на берег Хаджибеєвського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. Узбережжя буквально встелене трупами морських раків.