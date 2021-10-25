У Дніпропетровській області загорівся і вибухнув житловий будинок: вогонь рятувальники гасили понад дві години

У Дніпропетровській області загорівся і вибухнув житловий будинок: вогонь рятувальники гасили понад дві години

Що саме стало причиною пожежі, невідомо. Однак розгорівся вогонь на даху.

У Дніпропетровській області вночі 25 жовтня загорівся житловий будинок. Після чого в будівель стався вибух газового балона.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталась в селищі Поперечне Павлоградського району. Там близько 03:45 загорівся житловий одноповерховий будинок, споруда і дрова. Під час пожежі під дією високих температур вибухнув газовий балон, в результаті чого обвалилися стіни будівлі.

За лічений час вогонь знищив дах будинку, спальню, коридор, господарську споруду і дрова на площі в 10 метрів кубічних. Подія обійшлася без людських жертв.

Повністю ліквідували пожежу рятувальникам вдалося в 06:23. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах загоряння будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, що у Рівненській області чоловік та жінка отримали травми в результаті вибуху боєприпаса. Вони намагалися розпиляти його болгаркою.

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