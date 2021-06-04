У Дніпропетровській області загорівся локомотив: з'явилося відео

НП сталася на станції "Письменна".

На Придніпровській залізниці загорівся локомотив. Надзвичайна подія сталося на станції "Письменна" (селище Письменне Васильківського району Дніпропетровської області).

Також читайте У Львівській області під час руху загорівся автобус

Про це на своїй сторінці в фейсбуці 4 червня повідомив народний депутат Михайло Волинець.

"Черговий "погорілець" на Придніпровській залізниці (ст. "Письменна")", - написав він і опублікував відео інциденту.

На кадрах видно, як старий на вигляд локомотив намагаються загасити пожежники. В цей час із вікон йде дим.

‼️ Черговий «погорілець» на Придніпровській залізниці (ст Письменне). Локомотиви, рухомий склад української залізниці день заливає – день палають. Звісно позначається поважний вік техніки. АЛЕ. Є фактор про який без перебільшення щодня говорять залізничники в регіонах та чого вперто не бачить ані правління, ані члени наглядової ради. Машиніст електровоза, голова ППО Вільної профспілки залізничників України локомотивного депо Кривого Рогу В'ячеслав Федоренко регулярно відмовляється приймати в експлуатацію локомотиви через їх не справність та загрозу безпеці залізничного руху, життю та здоров’ю його учасників. Локомотив на якому він працює, у грудні 2017 року пройшов капремонт, але прийнята після ремонту в експлуатацію техніка з перших днів знову потребувала втручання та ремонту. У керівників регіональних відділень, центрального менеджменту залізниці за паперами все гаразд. Все ремонтується та працює на рівні гіперлупів. Проте хлопці на місцях кожного разу виходячи в рейс мають власноруч підганяти під техніку безпеки десятки недоробок. Перший Залізничний Володимир Козельський Алла Буряк Віталій Палій Александр Скиба Опубликовано Михайло Волинець Пятница, 4 июня 2021 г.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області під час руху загорівся потяг Миколаїв – Рахів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання