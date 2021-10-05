У Дніпропетровській області загорівся житловий триповерховий будинок: у вогні ледь не загинули дев'ятеро людей

У Дніпропетровській області загорівся житловий триповерховий будинок: у вогні ледь не загинули дев'ятеро людей

Що саме стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронці.

У Дніпропетровській області вночі 5 жовтня сталася серйозна пожежа: вогонь розгорівся в триповерховому будинку і ледь не вбив дев'ятьох людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія трапилася в селищі Дослідне Дніпровського району. Там на другому поверсі триповерхового будинку загорілася одна з кімнат. Вогонь за кілька хвилин знищив меблі, домашні речі та внутрішнє облицювання стін.

Крім того, через вогонь сталося задимлення загального коридору і третього поверху будівлі. Мешканці не могли самостійно вийти з приміщень.

“Вогнеборцями врятовано чоловіка з палаючої кімнати на другому поверсі та за допомогою спеціального обладнання евакуйовано з другого та третього поверху вісім людей, з яких двоє дітей. Ще 10 осіб, з яких троє дітей виведено на свіже повітря у супроводі рятувальників”, — розповіли в ДСНС області.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у місті Мукачеві Закарпатської області спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу. Там горіло покинуте приміщення.

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