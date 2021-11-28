У Дніпропетровській області жінка народила шосту дитину в автомобілі "швидкої"

Допомогу матусі надали фельдшери.

На Дніпропетровщині жінка народила дитину дорогою до лікарні. Пологи приймали працівники швидкої допомоги.

Про це пише видання "Межевський меридіан".

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Як з'ясувалося, інформація про те, що у жінки почалися перейми, медикам надійшла із селища Веселе. Коли "швидка" приїхала за породіллю, завантажила її до автомобілю і вирушила до медустанови, жінка почала народжувати. Допомогу матусі надали фельдшери.

“Під час транспортування в Павлоградський пологовий будинок, бригаді Межівської підстанції довелося приймати пологи в машині “швидкої”. Завдяки вправним діям, знанням та досвіду фельдшера Валентини Боровенської, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Новонародженого хлопчика назвали Михайликом, вдома на нього чекають ще три братика та дві сестрички”, — підкреслили у виданні.

Там також додали, що у фельдшера за плечима вже 14 років роботи. За цей час вона встигла надати допомогу "на ходу" п'яти породіллям.

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