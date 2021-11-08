У Дніпропетровській області жінка вкоротила собі віку під час прогулянки з чоловіком (відео)

У Дніпропетровській області жінка вкоротила собі віку під час прогулянки з чоловіком (відео)

Містянка вибігла на дорогу і лягла під авто.

У Кам'янському Дніпропетровської області жінка вкоротила собі віку за дивних обставин. Під час прогулянки зі своїм чоловіком вона лягла під авто на дорозі.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х* Каменське".

У Кам'янському жінка під час прогулянки зі своїм чоловіком вибігла на дорогу і лягла під авто, яке проїздило повз. В результаті водій BMW не встиг загальмувати і переїхав містянку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

За словами очевидців, під час прогулянки чоловік повідомив своїй дружині про намір розлучитися. Жінка емоційно зреагувала, вибігла і лягла на дорогу, а в результаті потрапила під авто.

Нагадаємо, що у Харкові жінка в неадекватному стані видерлася на високовольтну електроопору під напругою. Вона намагалася вкоротити собі віку.

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