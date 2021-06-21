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У Дніпропетровській області зіткнулись автомобіль та мікроавтобус: 2 загиблих, 8 поранених (фото)

Обставини аварії встановлюють слідчі.

У селищі Покровськ Нікопольського району Дніпропетровської області в понеділок, 21 червня, сталась ДТП, у якій загинуло двоє людей. 

Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області. 

Аварія сталась о 7:15 год. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не пропустив мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Через це сталось зіткнення. 

На місці аварії загинуло двоє пасажирів, які їхали в мікроавтобусі. 24-річний водій ВАЗ та його 21-річна пасажирка отримали травми. Постраждало також ще 6 пасажирів буса

На місці аварії працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).  Водія ВАЗ уже затримано. 

У ДСНС у Дніпропетровській області додали, що серед постраждалих також є двоє дітей. На місці події також працювали рятувальники. 

Нагадаємо, в Ужгороді зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль

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