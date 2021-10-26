У Дніпропетровській області зіткнулися чотири автомобілі: один водій загинув

Троє осіб опинилися у лікарні.
Масова аварія сталася у Дніпропетровщині: на дорозі не розминулися одразу чотири автівки.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.
Водій однієї з них загинув на місці. Його затисло понівеченим металом в автівці. Троє інших кермувальників - травмувалися, але шпиталізувати їх не довелося.
Як саме сталася аварія. не повідомляють. Причину ДТП ще встановлюють правоохоронці.
Як повідомлялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.
Читайте також:
- У США під час змагань з дрег-рейсінгу автомобіль в'їхав у натовп глядачів: загинули двоє дітей
- У Росії внаслідок масштабної ДТП з автобусом загинули п'ятеро людей, зокрема дитина
- Один пробіг 3 км, інший потрапив у ДТП: у Польщі двоє українців влаштували погоню з поліцією (фото)