У Дніпропетровській області зіткнулися чотири автомобілі: один водій загинув

У Дніпропетровській області зіткнулися чотири автомобілі: один водій загинув

Троє осіб опинилися у лікарні.

Масова аварія сталася у Дніпропетровщині: на дорозі не розминулися одразу чотири автівки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.

Водій однієї з них загинув на місці. Його затисло понівеченим металом в автівці. Троє інших кермувальників - травмувалися, але шпиталізувати їх не довелося.

Як саме сталася аварія. не повідомляють. Причину ДТП ще встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.

Читайте також:

У США під час змагань з дрег-рейсінгу автомобіль в'їхав у натовп глядачів: загинули двоє дітей

глядачів: загинули двоє дітей У Росії внаслідок масштабної ДТП з автобусом загинули п'ятеро людей, зокрема дитина

загинули п'ятеро людей, зокрема дитина Один пробіг 3 км, інший потрапив у ДТП: у Польщі двоє українців влаштували погоню з поліцією (фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання