У Дніпропетровській області зіткнулися мікроавтобус з пасажирами та вантажівка: чотирьох людей екстрено госпіталізували

У Дніпропетровській області зіткнулися мікроавтобус з пасажирами та вантажівка: чотирьох людей екстрено госпіталізували

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.

На Дніпропетровщині вранці 9 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на трасі не розминулися автобус та вантажний автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася на 34 кілометрі Полтавського шосе. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz не впорався з керуванням та влетів у автомобіль MAN, який рухався попереду нього.

“Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали пасажири мікроавтобусу – 65- та 55-річні жінки, 71-річний чоловік, та 34-річний водій. Вони доставлені до лікарні. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі через сильну ожеледицю паралізований транспорт.

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