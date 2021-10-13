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У Дніпропетровській області знайшли двох сестер, які пішли гуляти з собакою і зникли: в якому вони стані

У Дніпропетровській області знайшли двох сестер, які пішли гуляти з собакою і зникли: в якому вони стані

Національна поліція Дніпропетровської області

Школярки пішли з дому ще 9 жовтня.

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукали двох сестер, які 9 жовтня пішли гуляти з собакою і пропали безвісти.

Про це повідомили в Павлоградському управлінні Нацполіціі.

“Дякуємо представникам ЗМІ та всім  небайдужим громадянам. Місцезнаходження неповнолітніх встановлено. Дівчат передано батькам. Жертвами злочину діти не стали”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції.

Де саме перебували дівчата і в результаті чого вони зникли, правоохоронці не уточнили.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали кілера, якого підозрюють у замаху на бізнесмена.

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