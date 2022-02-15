У Дніпропетровській області знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який загадково зник - волонтери

30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження.
У с. Новопавлівка Дніпропетровської області у вівторок, 15 лютого, знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який загадково зник напередодні.
Про це повідомили у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей".
Як повідомили волонтери 6-річний Ярослав Г. зник 15 лютого в с. Новопавлівка Дніпропетровської області. Хлопчика одразу вирушили шукати волонтери та поліція. Згодом вони повідомили, що хлопчика знайшли мертвим.
За попередніми даними, дитина потонула. 30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження.
Обставини трагедії встановлюються.
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