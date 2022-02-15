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У Дніпропетровській області знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який загадково зник - волонтери

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У Дніпропетровській області знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який загадково зник - волонтери

Фото: волонтерська група "Пошук зниклих дітей"

30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження.

У с. Новопавлівка Дніпропетровської області у вівторок, 15 лютого, знайшли мертвим 6-річного хлопчика, який загадково зник напередодні. 

Про це повідомили у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей". 

Як повідомили волонтери 6-річний Ярослав Г. зник 15 лютого в с. Новопавлівка Дніпропетровської області. Хлопчика одразу вирушили шукати волонтери та поліція. Згодом вони повідомили, що хлопчика знайшли мертвим. 

За попередніми даними, дитина потонула. 30 березня дитина б святкувала свій 7 рік народження. 

Обставини трагедії встановлюються. 

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