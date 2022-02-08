У Дніпропетровській області знайшли непритомну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти

Дівчину госпіталізували до лікарні.

У Дніпропетровській області знайшли непритомну 20-річну дівчину, яка з 5 лютого вважалася зниклою безвісти.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася в районі квіткового ринку у Павлограді. Востаннє дівчину там бачили близько 18:00. З того часу вона не виходила на зв'язок із рідними та близькими.

Знайшли її за кілька днів біля селища Карабінівка Павлоградського району. Дівчина лежала на землі непритомна. Виявили зниклу волонтери, які займалися її пошуками.

Дівчину госпіталізували до лікарні. В обставинах події розбираються правоохоронці.

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