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У Дніпрорудному окупанти встановили цифровий передавач для трансляцій пропагандистських телеканалів

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У Дніпрорудному окупанти встановили цифровий передавач для трансляцій пропагандистських телеканалів

vnews.agency

У Дніпрорудному Запорізької області російські загарбники намагаються знищати український інформаційний простір. 

У місті, яке перебуває під окупацією армії Російської Федерації, загарбники хочуть впровадити своє теле- і радіомовлення. 

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

Російські окупанти встановили цифровий передавач для теле- та радіо-сигналу. Він транслює російські пропагандитські телеканали та радіо "Маяк".

Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни проводять приховану мобілізацію серед місцевого населення. Загарбники країни-агресорки ходять за адресами проживання громадян та шукають чоловіків призовного віку. 

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку окупанти держави-терористки Росії ведуть наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Попри спроби наступу російських окупантів ситуація залишається контрольованою. Зокрема, протягом доби було ліквідовано 40 окупантів російської армії. 

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