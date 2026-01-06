У Дніпровському метро знайдені артефакти, яким сотні мільйонів років: який вигляд вони мають (фото)

Метро

У Дніпрі у метрополітені пасажири можуть побачити мармур із вражаючими мільйонолітніми артефактами — серед каменю трапляються справжні відбитки амонітів, яким сотні мільйонів років.

Про це журналіст Артем Костюк розповів у Telegram.

За словами Костюка, мармурові оздоблення станції метро «Покровська» містять сліди морських мешканців мезозойської ери. Використаний камінь походить із Новоселицького родовища на Закарпатті — того ж самого, що прикрашає київську станцію «Університет». Це свідчить про те, що територія сучасного Закарпаття колись була морським дном.

Метрополітен Дніпра оздоблювали мармуром із різних країн та родовищ: окрім Закарпаття, використовували камінь із Уралу, Узбекистану, а також Куби.

Журналіст зазначає, що на «Покровській» знайти відбитки давніх морських організмів легше, ніж на інших станціях. Пройшовши лише один вестибюль близько десяти хвилин, він нарахував сім мушель, що вражають своєю віковою давністю.

За його словами, детальніше дослідження мармурових покриттів метро може відкрити ще більше цікавих «морських» знахідок і допомогти зрозуміти геологічну історію регіону.

