У "ДНР" "мобікам" після розгрому на Харківщині дали відпустки, а вони розбіглися в невідомому напрямку

В ОРДЛО триває примусова мобілізація чоловіків.
У Єнакієвому через мобілізацію "прикрили" металургійний завод, а "мобіки", які втекли з Харківщини, не повернулися до своїх підрозділів після відпусток.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
"Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі", - повідомили у розвідці.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.
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