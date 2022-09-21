У "ДНР" "мобікам" після розгрому на Харківщині дали відпустки, а вони розбіглися в невідомому напрямку

У Єнакієвому через мобілізацію "прикрили" металургійний завод, а "мобіки", які втекли з Харківщини, не повернулися до своїх підрозділів після відпусток.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Також читайте Литва після часткової мобілізації в РФ переводить війська у підвищену боєздатність

"Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

Читайте також: