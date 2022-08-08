У "ДНР" заарештували колаборанта, бо махлював з пальним разом з МЧС Росії

Його звинувачують у корупційній оборудці з дизельним паливом Росії.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перший пішов. "МГБ ДНР" заарештувало мраZоту - колаборанта з Мангушського району Агурбуаша Михайла за … корупційну оборудку з дизельним паливом разом з мчс росії. Підказую одразу- там досі грабуюють російський бюджет селищний гауляйтер Урзуфа Топузов та його подільник Аврамов. Агов, "МГБ" - беріть аби двічі не вставати. Також наші джерела повідомляють, що розпочато перевірку корупційної групи Бодянін - Фтіц-Макеев, які "кришують" все що можна, та ще привласнюють російські гроші, які виділено на поховання Маріупольців", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі.

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