У Донецьк та Горлівку звозять сотні поранених окупантів - Генштаб

ЗСУ прордовжують нищити російських окупантів на Донеччині. Через це в них велика кількість поранених, що доводиться перепрофільовувати лікарні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого Донецька доправлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів ЗС РФ.

Також, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди не дозволяють вхід цивільним особам. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Нагадаємо, що Олексій Арестович розповів, що українські танкісти в районі міста Бахмут на Донеччині творять справжні дива - вони працюють як танками, наче артилерією.

Читайте також: