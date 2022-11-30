У Донецьк та Горлівку звозять сотні поранених окупантів - Генштаб

На Донеччині тривають жорстокі бої.
ЗСУ прордовжують нищити російських окупантів на Донеччині. Через це в них велика кількість поранених, що доводиться перепрофільовувати лікарні.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого Донецька доправлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів ЗС РФ.
Також, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди не дозволяють вхід цивільним особам. До хворих допускають виключно медичний персонал.
Нагадаємо, що Олексій Арестович розповів, що українські танкісти в районі міста Бахмут на Донеччині творять справжні дива - вони працюють як танками, наче артилерією.
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