У Донецькій області чоловік скористався відсутністю дружини і зґвалтував падчерку

Дівчина розповіла про все матері, а та заявила до поліції.

У Дружківці Донецької області 34-річний чоловік зґвалтував свою 15-річну падчерку. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

34-річному жителю Дружківки повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідчі встановили, що у ніч проти 19 грудня 2021 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов до кімнати, де спала його 15-річна падчерка, та зґвалтував її.

Дівчина розповіла про насильство матері, а та одразу ж зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, призначено низку судових експертиз та вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який 1,5 роки тому задушив і зґвалтував 11-річного хлопчика Родіона Волкова. Він отримав найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

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