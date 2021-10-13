У Донецькій області чоловік скоїв грабіж, а потім вистрибнув з вікна 8 поверху

У Донецькій області чоловік скоїв грабіж, а потім вистрибнув з вікна 8 поверху

Чоловік поцупив телефон у перехожої жінки, а за кілька годин вкоротив собі віку.

У Слов'янську Донецької області чоловік скоїв грабіж та укоротив собі віку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Слов'янська і Лиману.

Учора, близько 16.30 на вулиці Свободи в Слов'янську стався грабіж - чоловік вихопив у жінки смартфон і втік. Потерпіла звернулася до поліції і описала нападника.

Правоохоронці оперативно встановили його особу і місце проживання.

"Однак, як виявилося, чоловік випав з вікна восьмого поверху. Про це в поліцію повідомила сусідка загиблого. За попередніми даними він покінчив життя самогубством. Під час огляду місця події поліцейські виявили мобільний телефон, який був викрадений у потерпілої", - повідомили у поліції.

За словами сусідів, чоловік раніше поводився неадекватно, іноді він сидів на підвіконні відчиненого вікна, звісивши ноги донизу.

Наразі правоохоронцями відкриті кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 186 "Грабіж" та ч. 1 ст. 115 (з позначкою "Самогубство") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Мирнограді зловмисники увірвалися до приватного будинку, вбили чоловіка та заволоділи грошима його літнього батька.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання