У Донецькій області чоловік сокирою зарубав сусіда, а жінці хотів вирвати око

52-річний мешканець м. Слов’янська прийшов із сокирою у руках до будинку свого сусіда аби дізнатись, що робить там його колишня дружина.
За вироком суду найближчі 8 років свого життя зловмисник проведе за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Під час з’ясування стосунків між чоловіками виникла сварка, непроханий гість кілька разів вдарив господаря будинку та його дружину, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, сокирою по голові, а коли жінка впала на підлогу, намагався руками позбавити її ока.
Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми 37-річний потерпілий помер на місці, а 35-річна жінка зі струсом головного мозку та рубленими ранами голови потрапила до лікарні.
Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.
Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік вбив дружину і забув про це.
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