У Донецькій області чоловік у балаклаві і з пилкою по металу пограбував магазин

У Донецькій області чоловік у балаклаві і з пилкою по металу пограбував магазин

Незважаючи на маскування, зловмисника викрили.

У Костянтинівці Донецької області чоловік увірвався у магазин і "обчистив" касу. Зловмисник поцупив близько 4 тисячі гривень, а після цього втік.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції Костянтинівки від продавчині одного з магазинів. Близько 18.30 26 жовтня в приміщення торгової точки увірвався невідомий у балаклаві і рукавичках і, погрожуючи, що у нього з собою зброя, забрав з каси усі гроші.

Оперативникам вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний місцевий житель.

Вчора, 28 жовтня, нападнику було повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваний пояснив, що використовував для нальоту ножівку по металу, яку разом з балаклавою, рукавичками та іншим одягом ретельно сховав. Речові докази вилучені.

Зловмиснику інкримінується ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій), за що передбачено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання