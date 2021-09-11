У Донецькій області двоє правоохоронців поцупили смітник і стали зірками Мережі (відео)

Один із чоловіків скоїв злочин, а його колега став співучасником.
У Донецькій області співробітники поліції охорони потрапили у скандал. Вони поцупили урну для сміття на одній із автомийок міста.
Відео "злочину" виклали у Мережі.
Інцидент стався у Костянтинівці Донецької області. Один із охоронців забрав урну для сміття біля автомийки, а інший на злочин колеги не відреагував.
"Щоб зловити злочинця, потрібно думати як злочинець. Два змія в погонах не придумали нічого більш цікавого, як вкрасти урну зі сміттям на мийці самообслуговування. Так і живемо", - прокоментували автори відео.
Користувачі Мережі витівкою правоохоронців обурилися:
- Поліція з народом.
- Просто вирішили своїх підвезти.
- Напарника забрали.
- Це вони просто сміття вивезли, а потім назад повернули.
Нагадаємо, що Луцьку Волинської області суд покарав мешканця Миколаївської області, який викрав з приватного будинку 2,1 кілограма сала, трішки курятини, гроші і пульт від телевізора.