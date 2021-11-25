У Донецькій області мати залишила малу дитину на вулиці, а сама пиячила

Хлопчика знайшла жінка.
До відділення поліції Вугледара жінка привела маленького хлопчика та повідомила, що він тривалий час сам перебував на вулиці. Правоохоронці з’ясували, що малюк мешкає у селищі Володимирівка Волноваського району.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
Як з’ясувалося, 29-річна мати дитини приїхала до Вугледара та покинула дитину на вулиці. Пояснення жінка надавати відмовилася, бо перебувала у стані сп’яніння.
Дитину тимчасово помістили до лікарні Волновахи. За невиконання батьківських обов’язків поліцейські склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вирішується питання щодо позбавлення 29-річної жінки батьківських прав.
Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.