У Донецькій області мати залишила малу дитину на вулиці, а сама пиячила

У Донецькій області мати залишила малу дитину на вулиці, а сама пиячила

Хлопчика знайшла жінка.

До відділення поліції Вугледара жінка привела маленького хлопчика та повідомила, що він тривалий час сам перебував на вулиці. Правоохоронці з’ясували, що малюк мешкає у селищі Володимирівка Волноваського району.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

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Як з’ясувалося, 29-річна мати дитини приїхала до Вугледара та покинула дитину на вулиці. Пояснення жінка надавати відмовилася, бо перебувала у стані сп’яніння.

Дитину тимчасово помістили до лікарні Волновахи. За невиконання батьківських обов’язків поліцейські склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання щодо позбавлення 29-річної жінки батьківських прав.

Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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