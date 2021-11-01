У Донецькій області нетверезий водій на мотоциклі з трьома дітьми у колясці потрапив у ДТП: загинула 4-річна дівчинка

У Донецькій області нетверезий водій на мотоциклі з трьома дітьми у колясці потрапив у ДТП: загинула 4-річна дівчинка

Виявилося, що водій не мав прав та перебував у стані алкогольного сп'яніння.перебував

У Волноваському районі Донецької області мотоцикл з трьома дітьми у колясці і двома дорослими злетів з дороги і перекинувся. В результаті загинула 4-річна дівчинка.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

Подія сталася учора, 31 жовтня, у селиці Володимирівка Волноваського району Донецькоїобласті. Водій мотоциклу не впорався з керуванням і злетів з дороги. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів - 29-річна жінка та її троє неповнолітніх дітей 10,8 та 4 років. 4-річна дівчинка від отриманих травм померла на місці.

Правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий мешканець не має права керування мототранспортом та, попередньо, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років", - повідомили у поліції.

Зараз вирішується питання щодо затримання водія мотоциклу та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Івано-Франківської області затримали 17-річного хлопця, який на смерть збив 6-річну дівчинку та втік з місця ДТП.

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