У Донецькій області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні
У місті Новогродівка Донецької області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху. Дитина вижила.
Про це інформує Покровське районне управління поліції.
Малюк отримав травми в результаті падіння. Його госпіталізували до лікарні у м. Селидове.
За словами правоохоронців, однорічний хлопчик перебував вдома з матір’ю, бабусею та 7-річним братом. Мати зі старшою дитиною перебували у ванній кімнаті, бабуся — у себе в кімнаті.
Дитина, яку залишили без нагляду, зайшла на кухню, залізла на стілець, який стояв біля вікна, потім на підвіконня, відкрила вікно, яке було у положенні "провітрювання", сперлася на москітну сітку та випала з вікна.
Поліція проводить досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".
Правоохоронці в черговий раз закликають не залишати малих дітей без нагляду.
Поради батькам, які допоможуть запобігти нещасним випадкам у квартирах:
- не залишайте дітей на самоті у кімнаті, де відчинене вікно, та змалечку розповідайте їм про можливу небезпеку;
- встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, що унеможливлять відкриття вікна дитиною;
- не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;
- не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;
- використовуйте спеціальні посилені москітні сітки або замисліться про встановлення захисних ґрат на вікнах.
Нагадаємо, що у Тернополі 6-річний хлопчик випав з 7 поверху. Дитина вижила.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.