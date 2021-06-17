У Донецькій області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні

У місті Новогродівка Донецької області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху. Дитина вижила.

Про це інформує Покровське районне управління поліції.

Малюк отримав травми в результаті падіння. Його госпіталізували до лікарні у м. Селидове.

За словами правоохоронців, однорічний хлопчик перебував вдома з матір’ю, бабусею та 7-річним братом. Мати зі старшою дитиною перебували у ванній кімнаті, бабуся — у себе в кімнаті.

Дитина, яку залишили без нагляду, зайшла на кухню, залізла на стілець, який стояв біля вікна, потім на підвіконня, відкрила вікно, яке було у положенні "провітрювання", сперлася на москітну сітку та випала з вікна.

Поліція проводить досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".

Правоохоронці в черговий раз закликають не залишати малих дітей без нагляду.

Поради батькам, які допоможуть запобігти нещасним випадкам у квартирах:

не залишайте дітей на самоті у кімнаті, де відчинене вікно, та змалечку розповідайте їм про можливу небезпеку;

встановіть замки, фіксатори або блокуючі пристрої, що унеможливлять відкриття вікна дитиною;

не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;

не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;

використовуйте спеціальні посилені москітні сітки або замисліться про встановлення захисних ґрат на вікнах.

Нагадаємо, що у Тернополі 6-річний хлопчик випав з 7 поверху. Дитина вижила.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.

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