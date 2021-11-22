У Донецькій області судитимуть двох чоловіків, через яких загинув їхній колега

У Донецькій області судитимуть двох чоловіків, через яких загинув їхній колега

Чоловіки допустили перебування у небезпечній зоні роботи екскаватора інших працівників.

У Донецькій області на лаві підсудних опинилися двоє працівників компанії "Вода Донбасу", через яких під час виконання своїх посадових обов'язків загинув їхній колега.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Працівники обвинувачуються у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Відповідний обвинувальний акт передали до суду.

Так, слідством встановлено, що 13 лютого 2021 року, під час проведення аварійно-відновлюваних робіт на одній з дільниць водопроводу у місті Авдіївка, 39-річний електрозварювальник та машиніст екскаватору підприємства допустили перебування у небезпечній зоні роботи екскаватора інших працівників.

"Під час виконання робіт ковш зачепив драбину, яку тримав у руках 54-річний слюсар, і вона вдарила потерпілого в обличчя. В результаті отриманих травм потерпілий через тиждень помер у лікарні", - зазначили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Києві багатотонний верстат упав на робітників - не вижив ніхто. За фактом події також провадиться службове розслідування.

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