У Донецькій області у квартирі виявили вбитого чоловіка: сусіди відчули трупний запах

Зловмисник зарізав свого товариша ножем під час сварки.
У Краматорську жителі багатоповерхівки повідомили в поліцію про трупний запах, що відчувався з однієї з квартир. Поліцейські знайшли там тіло чоловіка. Експертиза встановила, що його вбили. Злочин вчинив знайомий покійного.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
"34-річний зловмисник зайшов в гості до свого знайомого. Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість схопив кухонний ніж і кілька разів ударив ним потерпілого", - зазначили в поліції.
Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, у Хмельницькій області в лісосмузі знайшли мертвим 34-річного чоловіка.