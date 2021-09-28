У Донецькій області у квартирі виявили вбитого чоловіка: сусіди відчули трупний запах

У Донецькій області у квартирі виявили вбитого чоловіка: сусіди відчули трупний запах

Зловмисник зарізав свого товариша ножем під час сварки.

У Краматорську жителі багатоповерхівки повідомили в поліцію про трупний запах, що відчувався з однієї з квартир. Поліцейські знайшли там тіло чоловіка. Експертиза встановила, що його вбили. Злочин вчинив знайомий покійного.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

"34-річний зловмисник зайшов в гості до свого знайомого. Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість схопив кухонний ніж і кілька разів ударив ним потерпілого", - зазначили в поліції.

Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в лісосмузі знайшли мертвим 34-річного чоловіка.

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