У Донецькій області у нетверезого чоловіка відібрали 2-місячне немовля

Чоловік спав після випитого, а за дитиною ніхто не доглядав.

У Мирнограді Донецькій області у п'яного чоловіка відібрали двомісячну дитину.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

В Мирнограді Донецької області до поліції звернулася місцева жителька і повідомила, що її донька поїхала в інше місто на операцію, залишивши двомісячну онуку на свого співмешканця. Жінка не змогла потрапити в квартиру родичів і переживала за дитину.

"Заявниця прийшла провідати внучку, але двері їй не відкрили, всі спроби потрапити всередину приміщення були марними. На адресу було викликано працівників ДСНС, які відкрили двері", - повідомляють в пресслужбі Національної поліції.

У квартирі знайшли нетверезого чоловіка, який спав, а немовля перебувало в іншій кімнаті без нагляду.

Правоохоронці вилучили дитину і відвезли її до лікарні на обстеження. Після огляду лікарів дівчинку забрала бабуся, яка буде за нею доглядати до повернення матері.

"Тепер ця сім'я буде постійно під наглядом інспекторів ювенальної превенції поліції Мірнограда. Правова оцінка даному випадку буде надана правоохоронцями після повернення матері дитини додому з медичної установи", - повідомляють в поліції.

Нагадаємо, що у Херсоні розшукали 6-річного Давида Кузнєцова. Хлопчик зник вчора ввечері, тож шукати дитину вирушили правоохоронці і волонтери.

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