У Донецькій області у приватному будинку під час пожежі загинули двоє дітей

У Донецькій області у приватному будинку під час пожежі загинули двоє дітей

Рятувальники виявили також тіло чоловіка, а жінку ушпиталили до лікарні.

У місті Покровськ Донецької області в результаті пожежі загинули троє осіб. З них двоє дітей 2 та 12 років, а також 34-річний чоловік.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Донецькій області.

Пожежа сталася сьогодні, 8 лютого в Покровську на вулиці Руднєва. Там зайнявся приватний будинок, в якому перебували 4 людей. Очевидці викликали рятувальників.

"Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що пожежа всередині приватного житлового будинку. Під час проведення розвідки та її гасіння рятувальниками були виявлені тіла 3-х загиблих осіб — 34-річного чоловіка, 2-річної дівчинки та 12-річного хлопчика", - розповіли в ДСНС.

Крім того, внаслідок пожежі постраждала 41-річна жінка, яку було госпіталізовано до хірургічного відділення Покровської центральної районної лікарні.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області сталося займання на території підприємства "Карпатнафтохім".

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