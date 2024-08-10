У Донецькій області запровадили нові правила комендантської години: що зміниться

У регіоні діятимуть два графіки комендантської години.

У Донецькій області від 12 серпня запроваджують нові графіки комендантської години.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Від 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години", — зазначив Філашкін.

Він уточнив, що вже підписав відповідне розпорядження.

Залежно від відстані до фронту, на територіях діятимуть два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, понад 10 кілометрів, — від 21:00 до 05:00

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — від 17:00 до 09:00

"Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк", — уточнив Філашкін.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Констянтинівці на Донеччині. Удар прийшовся просто на місцевий ринок, де було багато людей.

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