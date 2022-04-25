Від сьогодні, 25 квітня, у Донецькій області змінили час комендантської години.
Відтепер комендантська година на Донеччині триватиме від 20:00 до 5:00. За дотримання встановлених правил стежитиме поліція.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
"Зміни відбулися згідно з розпорядженням начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка", - йдеться у повідомленні.
Відтепер обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятимуть з 20:00 до 5:00.
"Закликаємо дотримуватися вказаних правил – від цього залежить особиста та громадська безпека", - додали правоохоронці.
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