У Донецькій області змінили тривалість комендантської години

У Донецькій області вирішили змінити тривалість комендантської години.

Від понеділка, 23 травня, комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 21:00 до 5:00.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Очільник ОДА 21 травня підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. До слова, протягом її термніну діятимуть обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування.

"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки", - йдкться у повідомленні очільника Донеччини.

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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