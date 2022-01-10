У Донецькій області знайшли тіло 22-річного військовослужбовця з Кривого Рогу: подробиці

У Донецькій області знайшли тіло 22-річного військовослужбовця з Кривого Рогу: подробиці

Слідчі розглядають 4 версії події: вбивство, самогубство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

У Донецькій області на посту знайшли застреленим 22-річного військовослужбовця-контрактника з Кривого Рогу. За попередньою версією, він покінчив життя самогубством з ввіреної йому зброї.

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Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил.

Вчора, 9 січня, на місці несення служби було виявлено тіло 22-річного військовослужбовця військової служби за контрактом.

"Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - зазначили у спецпрокуратурі.

За фактом загибелі військовослужбовцяпрокуратура відкрила кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Також розглядаються інші версії, зокрема - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, що у Донецькій області знайшли застреленим 36-річного військового-контрактника. За словами правоохоронців, солдат укоротив собі віку.

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