У Донецькій області зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: їх знайшли мертвими у старій скрині

У Донецькій області зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: їх знайшли мертвими у старій скрині

Поліція розглядає різні версії щодо загибелі брата та сестри.

У с. Микільське Волноваського району Донецької області загадково зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Згодом правоохоронці знайшли їхні тіла у старій скрині в будинку, де мешкали діти.

Про це повідомили в Нацполіції Донецької області.

До правоохоронців з повідомленням про зникнення дітей 18 вересня о 18:30 звернулась їхня 41-річна мати. Жінка розповіла, що вона із чоловіком пішли працювати о 4:30, залишивши дітей сами. А коли батьки повернулись, то неповнолітніх ніде не було. Раніше хлопчик та дівчинка з дому не тікали.

У поліції додали, що родина перебуває на обліку в соціальних службах: з батьками проводили бесіди щодо недопущення зловживання алкоголем та належного виховання дітей.

Дітей розшукували правоохоронці, кінологи, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Правоохоронці опитували сусідів та мешканців села, перевіряли покинуті та нежилі будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

"Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. Наразі на місці події працює криміналістична служба. Обставини події встановлюються. Поліція розглядає різні версії щодо загибелі брата та сестри. Попередня правова кваліфікація - п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.

Керівник поліції Донеччини Артем Кисько у Facebook повідомив, що діти могли самостійно залізти у скриню.

"Трупи дітей знайшли в будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті - асфіксія, внаслідок браку кисню", - повідомив Артем Кисько.

Фото: керівник поліції Донеччини Артем Кисько

Нагадаємо, у Київській області у лісі знайшли закопаними тіла чоловіка і жінки, які зникли безвісти.

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