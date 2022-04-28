У Донецькій області ЗСУ відмотлошили окупантів з Чечні, які спробували атакувати їхні позиції

У Донецькій області ЗСУ відмотлошили окупантів з Чечні, які спробували атакувати їхні позиції

На Донеччині українські захисники всипали перцю російським воякам з Чечні.

Підрозділ окупантів на Донеччині зазнав суттєвих втрат після спроби штурмуати позиції ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"27 квітня підрозділи БТГр 70 мотострілецького полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська республіка) зі складу 42 мотострілецької дивізії під час "спеціальної військової операції" в Донецькій області зазнали втрат. За невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ знищено 2 БТР, загинуло 7 військовослужбовців, 9 отримали поранення і 3 вважаються зниклими безвісти", - написав журналіст.

Нагадаємо, що у Харківській області підрозділи зі складу БТГр 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, Муліне) зазнають втрат. ЗСУ знищили реактивну артилерійську батарею з 9К57 "Ураган".

Також найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

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