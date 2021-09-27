У Донецькій ОДА показали прогрес "Великого будівництва" 12-поверхівки для переселенців у Краматорську

У Донецькій ОДА показали прогрес "Великого будівництва" 12-поверхівки для переселенців у Краматорську

У Краматорську Донецької області, де наприкінці серпня стартувало будівництво 12-поверхового будинку для переселенців, уже завершуються роботи з цегельної кладки першого поверху.

Дім зводять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Коли будівництво буде завершено, тут буде 121 квартира, готова прийняти своїх мешканців", - розповів Кириленко.

За його словами, у секції А вже виконано гідроізоляцію і майже завершено зворотну засипку ґрунту. Зараз триває монтаж плит перекриття підвалу.

На місці працюють два баштових крани і вже наступного місяця розпочнеться цегельна кладка другого поверху в обох секціях.

За даними Донецької ОДА, це буде безкаркасний будинок із цегляними тримальними стінами та пласкою покрівлею. Тут передбачено спорудження двох ліфтів – пасажирського і вантажного. Будинок буде оснащений всіма необхідними засобами пожежної безпеки. У підвалі будуть розміщені газосигналізатори, насоси та бойлерна. Цегляна кладка першого поверху розпочалась 30 серпня.

Нагадаємо, влітку цього року у Краматорську за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувало також зведення багатопрофільної лікарні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання