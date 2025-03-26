У Донецьку комунальників змушують щодня звітувати в "військову комендатуру" – це ще більше паралізує постійно потрібні місту ремонти.

Про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

У Донецьку працівників водоканалу, тепломереж та електрослужб тепер змушують не просто звітувати перед керівництвом, а щодня подавати маршрути роботи та контакти у місцеву "військову комендатуру".

Активісти розповідають, що окупанти пояснюють це з "ризиком проникнення ДРГ" - комунальників розглядають як потенційно небезпечну категорію – через доступ до підвалів, дахів і технічних приміщень.

"Результат — ще більше ускладнення роботи в місті, яке й без того майже без води. Заїжджі аварійні бригади з інших міст "ДНР", які раніше тимчасово латали комунікації, тепер допускаються лише після довгої бюрократичної перевірки особистих справ працівників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання. Учасниками цього заходу стали представники силових структур псевдоутворення "ДНР" із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які вписані в окупаційній адміністрації міста як “резервісти”.

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