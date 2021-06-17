У Донецьку після дощу стався потоп: людей змивало водою й утворилася паніка

На тимчасово окупований Донецьк ринула сильна злива. На місцевих чекали серйозні наслідки.

17 червня в окупованому Донецьку через негоду місцеві жителі та транспорт опинилися в пастці.

Про це повідомляє телеграм-канал ЧП Донецьк.

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"Сьогодні на нижній автостанції (в народі - Яма) стався потоп", - йдеться в повідомленні.

На відео помітно, як жінку зносить водним потоком, а чоловікові з останніх сил вдається витягнути її з пастки. Громадський транспорт паралізувало, і водії автобусів намагалися дістатися до найближчих зупинок.

Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі масово закривають освітні заклади. Діти будуть змушені будуть діставатися до навчальних закладів, подекуди, за десятки кілометрів.

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