У Донецьку почалися проблеми зі зв'язком, інтернетом та світлом: окупанти ситуацію не коментують

У тимчасово окупованому Донецьку почалися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Крім того, у багатьох районах міста, зокрема в центрі, зникло світло, в інших – працює з перебоями.

Про це 8 грудня повідомляє Донецьке агентство новин.

Зазначається, що світла немає у будинках центрального Ворошиловського району Донецька. За повідомленнями місцевих жителів, знеструмлено будинки і в Київському районі міста. Перебої з електропостачанням також почалися у Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах міста.

Перебої є і в роботі інтернету та мобільного зв'язку. Окупаційна адміністрація ситуацію не коментує.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що навесні 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.

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