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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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880
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У Донецьку ліквідували вбивцю полковників СБУ та ГУР: що відомо про Шутова

Олег Шутов, причетний до загибелі українських полковників, був знищений завдяки роботі підпілля та спецслужб.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Олег Шутов і місце його ліквідації в окупованому Донецьку

Олег Шутов і місце його ліквідації в окупованому Донецьку / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

В окупованому Донецьку ліквідовано співробітника Центру спецоперацій «МДБ» «ДНР» Олега Шутова. Він був причетний до резонансних убивств українських офіцерів Максима Шаповала та Олександра Хараберюша.

Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

За даними організації, у Донецьку українські спецслужби ліквідували Шутова, який працював у так званому Центрі спецоперацій «Міністерства державної безпеки» «ДНР».

За даними СБУ, Шутов був причетний до організації вбивства командира 10-го загону спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Максима Шаповала. Також його пов’язують із ліквідацією полковника Олександра Хараберюша, який очолював відділ контррозвідки управління СБУ в Донецькій області.

«Ніяка служба в каральних структурах робить виконавців режиму недосяжними. Поки одні ховаються за посвідченнями та секретними наказами, спецслужби України та підпілля продовжують встановлювати їхні особи та ліквідувати їх», — наголосили в «АТЕШ».

Причетність Шутова до вбивств Шаповала і Хараберюша — що відомо

Нагадаємо, у квітні 2019 року СБУ встановила виконавця вбивства Шаповала, чиє авто вибухнуло в Києві у червні 2017 року. Ним виявився Шутов, який орендував житло в будинку розвідника та заклав вибухівку, після чого втік на Донбас.

За даними Служби безпеки, теракт організували російські спецслужби під кураторством ФСБ РФ та ГУ Генштабу ЗС РФ, а очолював операцію генерал-лейтенант ФСБ Дмитро Мінаєв. Шутов також готував замах на Шаповала, який загинув 27 червня 2017 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

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