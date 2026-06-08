У Донецьку паливна криза: кілометрові черги на АЗС та крадіжки бензину (відео)

Паливна криза в Донецьку / © скриншот з відео

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Окупований Донецьк охопила паливна криза: через дефіцит виникли довгі черги на АЗС. Ситуація погіршується через нічні крадіжки бензину прямісінько з баків автомобілів.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

У Донецьку наразі функціонують лише дві автозаправки, біля яких утворилися величезні черги з автомобілів. Місцеві жителі у відео розповідають, що за пальним їм доводиться виїжджати за кордон — до Росії.

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На тлі дефіциту бензину почастішали випадки крадіжок пального: вночі його зливають просто з автомобільних баків.

Зловмисників викрили неподалік місцевої школи — вони потрапили в об’єктив камер відеоспостереження. Скільки автомобілів уже постраждало від таких крадіжок — невідомо, однак серед мешканців району вже поширюються розмови про те, що час встановлювати замки на лючки бензобаків.

Дата публікації 14:20, 08.06.26 Кількість переглядів 5 Донецьк без пального: черги на АЗС за зливання бензину зняли на відео

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що ГУР Міноборони України тримає під вогневим контролем сухопутний коридор окупантів між Кримом та Донеччиною, зокрема ділянки трас між Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Використовуючи дрони, розвідники системно знищують паливозаправники та логістичну техніку ворога. Російські Z-канали назвали ситуацію критичною, визнаючи, що тривалі атаки по цьому маршруту серйозно ускладнюють забезпечення окупаційних угруповань на півдні України.

6 червня повідомлялося, що спецпризначенці 3-го полку ССО взяли під постійний повітряний контроль логістичний маршрут Мелітополь — Чонгар, що веде до Криму. За допомогою ударних та розвідувальних дронів оператори методично нищать військову техніку та пальне ворога. Це суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів на півострові та демонструє стратегічну роботу зі знищення окупаційної логістики.

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