У Донецьку пролунали вибухи: що могло стати ціллю (фото, відео)
У неділю, 8 березня, у Донецьку пролунали вибухи, над містом — густий стовп диму.
У Донецьку 8 березня пролунали вибухи. Ймовірно, є влучання у військовий об’єкт РФ.
Про це повідомляють у Мережі.
«Ракетний удар по тимчасово окупованому Донецьку», — написав речник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Він додає, що, попередньо, атакований важливий об’єкт противника.
«У місті дуже масштабне задимлення. Ймовірно, влучання у склад боєприпасів», — зазначив активіст.
Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста — без світла. Окупаційна адміністрація утрималася від коментарів щодо масштабу уражень та можливих наслідків атаки. Інформації про потерпілих також не було.