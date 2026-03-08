ТСН у соціальних мережах

223
1 хв

У Донецьку пролунали вибухи: що могло стати ціллю (фото, відео)

У неділю, 8 березня, у Донецьку пролунали вибухи, над містом — густий стовп диму.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

У Донецьку 8 березня пролунали вибухи. Ймовірно, є влучання у військовий об’єкт РФ.

Про це повідомляють у Мережі.

Донецьк

«Ракетний удар по тимчасово окупованому Донецьку», — написав речник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він додає, що, попередньо, атакований важливий об’єкт противника.

«У місті дуже масштабне задимлення. Ймовірно, влучання у склад боєприпасів», — зазначив активіст.

Донецьк

Нагадаємо, тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста — без світла. Окупаційна адміністрація утрималася від коментарів щодо масштабу уражень та можливих наслідків атаки. Інформації про потерпілих також не було.

223
