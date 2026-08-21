У Донецьку та низці міст окупованої Донеччини зникло світло: над містом фіксують БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 21 серпня виникли перебої з електропостачанням. Про зникнення світла також повідомляють з інших міст окупованої частини Донецької області.

Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали.

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За їхніми даними, Донецьк частково знеструмлений, водночас перебої з електрикою фіксують і в низці інших населених пунктів на території так званої "ДНР".

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Також над Донецьком повідомляють про активність безпілотників.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною масштабних перебоїв з електропостачанням. Окупаційна влада на момент публікації офіційно не повідомляла про причини відключень та їхній масштаб.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Сімферополі пролунали понад 15 вибухів: дрони летіли у бік Таврійської ТЕС

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