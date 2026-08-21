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У Донецьку та низці міст окупованої Донеччини зникло світло: над містом фіксують БпЛА
У тимчасово окупованому Донецьку та низці інших міст зникло світло. Водночас над Донецьком повідомляють про активність безпілотників.
У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 21 серпня виникли перебої з електропостачанням. Про зникнення світла також повідомляють з інших міст окупованої частини Донецької області.
Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали.
За їхніми даними, Донецьк частково знеструмлений, водночас перебої з електрикою фіксують і в низці інших населених пунктів на території так званої "ДНР".
Також над Донецьком повідомляють про активність безпілотників.
Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною масштабних перебоїв з електропостачанням. Окупаційна влада на момент публікації офіційно не повідомляла про причини відключень та їхній масштаб.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Сімферополі пролунали понад 15 вибухів: дрони летіли у бік Таврійської ТЕС