"У дозволі Трампа є "підступ": експерт пояснив, як США можуть "зливати" дані Росії про удари

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не може вплинути на рішення України завдавати ударів по території агресора Росії українськими озброєннями. Він розуміє, що Сили оборони продовжать такі дії.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

«Україна битиме по Росії та її енергооб’єктах»

Жданов розповів, що Трамп не може вплинути на рішення Києва завдавати ударів українською зброєю по Росії.

«Трамп не може вплинути на наше рішення завдавати ударів власними засобами вогневого ураження по Росії. Він розуміє, що Україна битиме по Росії та її енергетичних об’єктах», — вважає він.

Утім, на думку військового експерта, у дозволі президента США Пентагону і розвідці щодо передачі Україні даних для нанесення ударів по російській енергетиці може бути «підступ».

«У цьому дозволі Трампа є підступ, підводний камінь: США можуть зливати розвіддані, передані нам, росіянам, і росіяни зможуть маневрувати засобами ППО і зустрічати наші дрони і ракети на тих об’єктах, перелік яких дадуть нам Штати. Так буде виходити, що, з одного боку, Трамп — герой, який бореться зі злом і допомагає Україні, а з іншого — Tomahawk в України поки що немає, власних ракет поки що теж. Ми б’ємо по Росії дронами, і заборонити нам це робити не можна, а отже, треба скорегувати наші дрони, щоб вони летіли туди, куди треба», — підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, США надають Україні розвіддані для ракетних ударів по стратегічних об’єктах у глибині Росії — по нафтопереробних заводах, трубопроводах та електростанціях. Це дозволяє Україні завдавати ударів по енергетиці Путіна — глибше, сильніше і точніше, ніж будь-коли раніше.