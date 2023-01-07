У ДПЕК повідомили, яку шкоду безпілотники завдають енергосистемі

Після кожної нової атаки відновлення складніше та складніше.

Безпілотники завдають величезної шкоди енергосистемі точністю попадань.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного марафону "Єдині новини", — пише "Інтерфакс-Україна".

"Як показала практика, дрони, хоч і невеликі за розмірами, але завдають дуже великої шкоди тому, що вони точно потрапляють і призводять до пожеж, які знищують ті самі трансформатори", – сказав Сахарук.

Він додав, що після кожної нової атаки відновлення складніше та складніше.

Але завдяки відновленню з урахуванням останньої атаки дронами 2 січня, зараз щодобово всім регіонам доводяться ліміти енергопостачання, розподілені пропорційно до споживання регіону, згідно з цими лімітами вдається забезпечувати планові відключення світла.

"Є навіть випадки, коли обмеження не застосовуються вночі, але зараз триває мороз, тому й уночі будуть обмеження", – зауважив Сахарук.

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Ситуація з електроенергією в Україні

В Україні зростає споживання електроенергії : до всіх областей доведено ліміти. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Додамо, що раніше Україні передали креслення унікальної мініелектростанції, щоб подолати блекаут.

Раніше росіяни потрапили в одну з електростанцій ДТЕК : об'єкт неодноразово атакував ворога.

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